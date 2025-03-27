Bloomberg: Макрон планирует позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует позвонить лидеру США Дональду Трампу после саммита стран «коалиции желающих» чтобы проинформировать его о том, что может сделать Европа для Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника канцелярии господина Макрона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Сегодня, 27 марта, лидеры ЕС обсудят потенциальную отправку на Украину миротворческой миссии на парижском саммите «коалиции желающих» принять участие в формировании контингента НАТО. Разместить войска планируется, чтобы «удержать Россию от повторного нападения» после достижения мира, считает президент Франции.

Российские власти высказывались против миссии. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл обсуждение ЕС размещения на Украине войск «опасной тенденцией». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «политически несостоятельными» лидеров ЕС, желающих участвовать в миссии.

Для участия в саммите в Париж прибыл президент Украины Владимир Зеленский. На совместной пресс-конференции лидер Франции объявил о дополнительной помощи Украине в размере €2 млрд. Господин Макрон особо отметил, что Россия не должна диктовать условия мирного договора: мнения Украины, Европы, США и Великобритании также должны учитываться.

Подробнее о заявлениях лидера Франции — в материале «Ъ» «Двое из дворца».