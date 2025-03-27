В Новом Уренгое открыли аэропорт после эвакуации опрокинувшегося самолета

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) аэропорт Нового Уренгоя возобновил работу в 8:00 по местному времени, сообщили в Росавиации. Он снова может принимать и отправлять самолеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрокинувшийся Ан-12

Фото: Центральное МСУТ СКР Опрокинувшийся Ан-12

Фото: Центральное МСУТ СКР

На время закрытия аэропорта на запасные аэродромы в Надым и Салехард приземлялись два самолета, а рейс Уфа — Новый Уренгой вернулся в Башкортостан.

Накануне грузовой самолет Ан-12 авиакомпании «Атран» Сабетта — Новый Уренгой выкатился на боковую полосу. При посадке у судна надломилась левая стойка шасси, из-за чего оно опрокинулось на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа, предварительно никто не пострадал. Аэропорт закрывали для эвакуации воздушного судна.

Ирина Пичурина