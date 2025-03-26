Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыли после опрокидывания самолета

Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыли для вылета и посадки судов из-за инцидента с выездом самолета Ан-12 за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе аэродрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Аэропорт Новый Уренгой им. И.М. Губкина Фото: Центральное МСУТ СКР Следующая фотография 1 / 2 Фото: Аэропорт Новый Уренгой им. И.М. Губкина Фото: Центральное МСУТ СКР

«В настоящее время службы аэропорта ведут работы по эвакуации воздушного судна. На это потребуется несколько часов»,— говорится в сообщении. Пассажиров просят следить за информацией о вылете через онлайн-табло.

В 13:07 по местному времени грузовой самолет авиакомпании «Атран» Сабетта — Новый Уренгой выкатился на боковую полосу. При посадке у судна надломилась левая стойка шасси, из-за чего оно опрокинулось на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа, предварительно никто не пострадал.

Анна Капустина