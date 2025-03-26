На Ямале самолет Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) самолет Ан-12 авиакомпании «Атран» выкатился на боковую полосу, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. На борту находились восемь членов экипажа, пассажиров не было, предварительно никто не пострадал.

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Самолет выполнял рейс по маршруту Сабетта — Новый Уренгой, инцидент произошел в 13:07. При посадке у судна надломилась левая стойка шасси, из-за чего оно опрокинулось на левый бок. Разлива топлива нет, уточнили в ЕДДС Нового Уренгоя.

На место происшествия выехал новоуренгойский транспортный прокурор. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. На место выехали следователи и криминалисты МСУТ СКР, они устанавливают обстоятельства произошедшего. Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыли после опрокидывания самолета.

Анна Капустина