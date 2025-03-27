Фигуранта дела об обрушении казармы центра ВДВ в Омске не выпустили из колонии

Новосибирский областной суд признал законным отказ в замене неотбытого срока на принудительные работы бывшему сотруднику ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорию Годнюку, получившему 5 лет колонии по делу о гибели 24 десантников при обрушении казармы в Омске. Таким образом, была оставлена без удовлетворения жалоба защиты, рассказал «Ъ-Сибирь» прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Константин Бабенко.

Приговор по делу о гибели в 2015 году 24 десантников в результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ (в/ч 64712) Омский гарнизонный военный суд вынес в августе 2022 года. Фигурантами уголовного дела стали десять человек: бывшее руководство воинской части, сотрудники Спецстроя и компании, занимавшейся ремонтом казармы, специалисты управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны. Шестерых из них взяли под стражу в зале суда, другие были освобождены от наказания из-из истечения сроков давности. С учетом определения 2-го Восточного окружного военного суда бывший сотрудник ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк получил 5 лет лишения свободы и штраф в размере 100 тыс. руб.

В июне 2023 года Григорий Годнюк прибыл в новосибирскую исправительную колонию №3. Там его трудоустроили в пекарню.

Осенью прошлого года осужденный, получивший три поощрения за хорошее поведение и добросовестный труд, направил в Первомайский райсуд Новосибирска ходатайство о замене неотбытого срока на принудительные работы, однако получил отказ.

Ранее сообщалось, что в марте Омский областной суд отказал в смягчении наказания бывшему заместителю командира 242-го учебного центра ВДВ Владиславу Пархоменко, получившему 10-летний срок по делу об обрушении казармы.

Илья Николаев