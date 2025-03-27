Дина Оюн уходит с поста сенатора от парламента Тувы

Дина Оюн, представляющая в Совете федерации верховный хурал Республики Тыва, подала заявление об отставке. По данным «Ъ», сенат рассмотрит его 27 марта.

Глава комитета по регламенту Совета федерации Вячеслав Тимченко уточнил, что заявление подано с формулировкой «по собственному желанию».

Как писал «Ъ-Сибирь», госпожа Оюн не участвовала в выборах нового созыва парламента Тувы в сентябре 2024 года. Но она продолжала занимать пост сенатора, поскольку нового сенатора верховный хурал не выбрал до сих пор. В середине марта Дина Оюн участвовала в пленарном заседании Совета федерации.

В начале марта первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, отвечая на вопрос «Ъ-Сибирь», говорил о том, что «Единая Россия», фракция которой контролирует верховный хурал, вскоре определится с новым кандидатом на пост сенатора.

Валерий Лавский