Более 19 километров труб в Красносельском районе заменят в 2026 году

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» готовятся приступить к замене более 19 км труб в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба организации 26 марта. В настоящее время проектно-изыскательские работы ведутся по четырем объектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Фото: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Главным проектом станет масштабное обновление теплосетей в границах улицы Маршала Захарова, Брестского бульвара, проспектов Кузнецова и Ленинского. Там энергетикам предстоит заменить почти 15,5 км труб.

В то же время компания приступит к реконструкции еще двух стратегически важных теплопроводов. На первом объекте – распределительной сети «Маршала Казакова» – почти 1,2 км изношенных труб заменят на новые стальные в пенополиуретановой изоляции.

На втором, расположенном на проспекте Маршала Жукова, обновят два участка протяженностью почти 2,6 км до Ленинского проспекта. Трамвайное движение по улице Маршала Казакова, которое связывает новые кварталы юго-запада с метро, обещают сохранить.

Старт работ запланирован на 2026 год. Перекладка сетей позволит повысить надежность теплоснабжения 97 зданий, среди которых 67 жилых домов, 14 детских и 3 лечебных учреждения. В зоне реконструкции проживают более 61 тыс. петербуржцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что оранжевые трубы и перекопанные тротуары вынудили ГАТИ приступить к проверке работ на Невском проспекте. Подрядчик осуществлял их без ордера инспекции.

Андрей Маркелов