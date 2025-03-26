Чистая прибыль ставропольского СХП «Виноградное» снизилась за год в 29 раз

Сельскохозяйственное предприятие «Виноградное» показало чистую прибыль по итогам 2024 года в размере 7,4 млн руб. Это почти в 29 раз меньше показателей 2023 года, когда чистая прибыль предприятия составила 211,8 млн руб., следует из годовой бухгалтерской отчетности сельхозпредприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выручка ЗАО «СХП “Виноградное”» за 2024 год составила 328,5 млн руб., существенно не снизившись по отношению к 2023 году (394,3 млн руб.). Кредиторская задолженность предприятия на конец 2024 года составила 315,2 млн руб. (в 2023 году — 401,8 млн руб., в 2022 году — 522,6 млн руб.).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «СХП “Виноградное”» зарегистрировано в поселке Виноградном Буденовского района Ставропольского края в 1999 году. Уставный капитал общества — 26,3 млн руб. Основной вид деятельности предприятия — выращивание винограда. Генеральный директор общества — Сергей Бондарев.

На официальном сайте СХП «Виноградное» указано, что предприятие образовано в январе 1960 года. Общая земельная площадь хозяйства составляет 2346 га. Оно специализируется на выращивании, переработке винограда и производстве вина. Площадь, занимаемая плодоносящими виноградниками, составляет 700 га с ежегодным обновлением по 25-30 га. На предприятии выращиваются столовые сорта винограда: Агадаи, Молдова, Карабурну, Августин, а также технические сорта: Ркацители, Совиньон, Каберне, Саперави, Мускаты, Мерло и Шардоне. Предприятие поставляет готовую продукцию и виноматериалы в 67 регионов России.

Кроме того, как указано на официальном сайте СХП «Виноградное», хозяйство ежегодно выращивает и реализуется до 3 тыс. тонн яблок сортов Лорд Ламбурне, Голден Делишес, Джона Фри,Либерти, Ред Фри, Флорида и 500 тонн алычи сортов Обильная и Крупноплодная.

Как ранее писал «Ъ-Юг», виноградарством в Ставропольском крае занимаются свыше 40 предприятий, из которых больше половины — крестьянские (фермерские) хозяйства. Лидерами сбора по итогам в 2019 году были: ЗАО СХП «Виноградное» (10,8 тыс. т), ООО «Вина Прикумья» (8,6 тыс. т), ООО «Агрофирма “Калаусская”» (3 тыс. т), СХП «Шишкинское» (2,2 тыс. т) и ЗАО «Левокумское» (2,1 тыс. т).

Дмитрий Михеенко