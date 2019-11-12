Урожайность винограда на Ставрополье выросла на 24% к прошлому году

В этом году в Ставропольском крае с площади 4,9 тыс. га собрали 42,1 тыс. т винограда, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Урожайность в этом году составила 86 ц/га, что на 24% выше уровня прошлого года. Сахаристость столовых сортов винограда составляет 20-23% , а технических – 18-23%.

Виноградарством в регионе занимаются 49 предприятий, из которых 55% – крестьянские (фермерские) хозяйства. Лидерами сбора в 2019 году стали: ЗАО СХП «Виноградное» Буденновского ГО – 10,8 тыс. т., ООО «Вина Прикумья» Буденновского ГО – 8,6 тыс. т., ООО «Агрофирма «Калаусская» Петровского ГО – 3 тыс. т., СХП «Шишкинское» Благодарненского ГО – 2,2 тыс. т. и ЗАО «Левокумское» Левокумского муниципального района – 2,1 тыс. т.

Дарья Голякова