В Петербурге 72% покупателей не считают офлайн-магазины важным атрибутом бренда

Более 72% жителей Петербурга признались, что не считают наличие офлайн-магазина важным атрибутом бренда. В случае выбора между покупкой онлайн или офлайн одной и той же модели одежды или обуви большинство выберут интернет-шоппинг. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Маркет» и компании «ОнИн». В опросе приняли участие более 1 тыс. петербуржцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Почти две трети респондентов (60%) за последние два года стали чаще покупать онлайн одежду, обувь и аксессуары. Такую же тенденцию 77% опрошенных замечают в своем окружении. В восьми из десяти случаев петербуржцы для таких покупок выбирают интернет-шопинг: 21% идут в онлайн за любой одеждой или обувью, 59% — за определенными моделями. Из площадок чаще всего выбирают маркетплейсы — так ответили 85% респондентов.

Большей частью жители Петербурга заказывают повседневную (52%) и домашнюю (50%) одежду, аксессуары (36%) и обувь (35%). При выборе вещей онлайн граждане обычно ориентируются на опыт других: читают мнение о товаре в отзывах (69%) и смотрят фотографии от предыдущих покупателей (57%). После этого сверяются с размерной сеткой (46%), а каждый десятый — изучает бренд.

Согласно опросу, прежде всего покупатели ценят онлайн-шоппинг за возможность сделать заказ, не выходя из дома (61%), и забрать его в удобное время (52%). Также петербуржцы отмечают, что в интернете им проще подобрать нужную вещь благодаря широкому выбору и разнообразию условий (48%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи в премиум-сегменте на маркетплейсе в Петербурге за прошедший год выросли на 60%.

Андрей Цедрик