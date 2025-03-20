Продажи в премиум-сегменте на маркетплейсе в Петербурге за год выросли на 60%

По итогам 2024 года рост продаж в премиум-сегменте на площадке «Яндекс Маркета» в Петербурге составил 60% к предыдущему году. Категории одежды, обуви и аксессуаров выросли почти в два раза, сообщили «Ъ-СПб» аналитики сервиса «Яндекс Маркет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Динамика роста в премиум-сегменте опережает показатели, с которыми растет спрос на товары в масс-маркете и среднем ценовом сегменте. Так в Петербурге премиум растет в 1,7 раз быстрее базового ассортимента (по РФ — в 1,2 раза). Это делает город на Неве вторым в стране по спросу на премиальные товары, отмечают эксперты рынка.

В связи с растущим спросом «Яндекс Маркет» запустил в Петербурге сервис Ultima с премиальными товарами. В ассортименте — более 1 млн позиций, поиском и отбором которых занимались стилисты, байеры и другие эксперты индустрии. Как отметили в пресс-службе сервиса, Петербург стал вторым городом, где появилась «Ultima Яндекс Маркет» — после запуска в Москве осенью 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно результатам исследования, почти половина (47%) жителей Петербурга обращает внимание на информацию о производителе при выборе товаров на маркетплейсах. Внимательнее всего граждане выбирают товары в категориях «продукты питания», «продукты для ухода и макияжа» (54%) и «товары для дома» (29%).

Андрей Цедрик