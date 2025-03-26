Торговая сеть «Лента» нарастила выручку на 44,2% в 2024 году

Выручка ритейлера «Лента» за 2024 год достигла 888,3 млрд рублей, показатель вырос на 44,2% по сравнению с 2023 годом. Торговая сеть опубликовала отчет по финансовым результатам за 12 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Валовая прибыль компании составила 192,2 млрд рублей (+48,7%), валовая рентабельность возросла до 21,6%. Лишь за IV квартал 2024 года выручка «Ленты» составила 263,8 млрд рублей (+18,4%). Эти показатели включают результаты «Улыбки радуги», ритейлер приобрел эту сеть магазинов в начале декабря 2024 года.

«В результате мы приближаемся к достижению стратегических целей 2025 года — 1 трлн рублей годовой выручки при сохранении целевого уровня эффективности. Сегодня мы формируем новые цели и задачи на среднесрочную перспективу, которые планируем представить до конца 2025 года в рамках обновленной стратегии «Ленты»»,— заявил генеральный директор торговой сети Владимир Сорокин.

Рост годовой выручки объяснили расширением сети «Монетка», а также увеличением сопоставимых продаж на 12,7%. Господин Сорокин подчеркнул, что в 2024 году в работу запустили более 650 таких магазинов, в результате действительный результат превзошел план развития.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года чистый убыток петербургского ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) составил 7,464 млрд рублей.

Татьяна Титаева