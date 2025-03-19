Южная широтная магистраль в Петербурге готова на 40%

Объем выполненных работ на Южной широтной магистрали (ЮШМ) в Петербурге составляет 40%, сообщает пресс-служба АО «ВАД». Путепровод в створе Петербургского шоссе, который является одним самых технологически сложных участков трассы, готов на 60%.

Контракт на строительство первого этапа ЮШМ между Дирекцией транспортного строительства и компанией «ВАД» был заключен в феврале 2023 года. Согласно плану, протяженность участка, который соединит Волхонское, Петербургское и Подбельское шоссе, составит 7 км.

На текущий момент строительные работы выполняются от Сарицкой улицы до пересечения с шоссе Подбельского, включая реконструкцию участка шоссе Подбельского от Сетевой улицы до Рубежной дороги. Вместе с тем возведут три транспортные развязки с путепроводами.

Новая магистраль огибает загруженный участок КАД от Пулковского шоссе до Софийской улицы. ЮШМ, рассчитанная на 4-6 полос, разгрузит КАД и снизит транспортный поток в Пушкин и Павловск.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что разводной мост через Неву начнет работу раньше завершения строительства ШМСД. Переправа появится в створе Зольной и Фаянсовой улиц.

Кирилл Бевзюк