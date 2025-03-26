Журнал Game Informer возобновил работу благодаря студии режиссера Нила Бломкампа

Закрытый в 2023 году игровой журнал Game Informer возобновил работу благодаря поддержке студии Gunzilla Games, основанной кинорежиссером Нилом Бломкампом. Компания выкупила права у GameStop и сохранила прежнюю редакцию, а также сделала издание независимым. Теперь журнал работает под новым юридическим лицом — Game Informer Inc.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Главный редактор Мэтт Миллер поблагодарил Gunzilla Games за второй шанс и заверил, что журнал продолжит рассказывать о лучших играх и истории индустрии. Восстановленный сайт уже опубликовал обзоры пропущенных игр и рейтинг лучших релизов 2024 года. Редакция планирует возобновить печатную и цифровую версии журнала, сделав их «больше и лучше».

Ранее организаторы Electronic Entertainment Expo (E3) анонсировали конференцию о будущем индустрии видеоигр, хотя президент и генеральный директор E3 Стэнли Пьер-Луи в декабре 2023 года заявил, что новых попыток возродить некогда крупнейшую выставку индустрии видеоигр больше не будет.

Евгений Федуненко