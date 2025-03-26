Тамбовский ласковский карьер благоустроит местный подрядчик за 95 млн

Тамбовское ООО «Азимут» выиграло электронный аукцион по благоустройству парка отдыха «Ласки» рядом с Тамбовским государственным техническим университетом в облцентре. Контракт между дирекцией благоустройства и ООО «Азимут» был заключен сегодня, 26 марта. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Региональное министерство имущественных отношений и государственного заказа оценило работы почти в 108 млн руб., однако подрядчик предложил за них 94,8 млн, понизив цену на 13 млн руб. Участие в аукционе приняли пять компаний, победитель предложил наименьшую цену.

Благоустройству подлежит территория от парка 50-летия Победы до улицы Карьерной, его завершат к 1 сентября этого года. Как писал «Ъ-Черноземье», парк займет участок площадью 5,2 га. Согласно проекту, появятся зоны для тихого отдыха, барбекю и катания на «ватрушках», событийная и смотровая площадки, скейт-парк (в перспективе), детская площадка. Также власти хотели сохранить действующую территорию для выгула домашних животных.

Объект победил на голосовании всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды», источник финансирования — федеральные средства.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Азимут» зарегистрировано в Тамбове июне 2020 года и специализируется на строительных работах. Уставный капитал — 100 тыс. руб., принадлежит Рустаму Усояну. Выручка ООО «Азимут» в 2023 году составила 84 млн руб. (+72%), прибыль — 101 тыс. руб. (-82%). Являлось поставщиком в 18 государственных контрактах на сумму 155 миллионов рублей.

Анна Швечикова