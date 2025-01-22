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На благоустройство части Ласкового карьера в Тамбове выделили 107 млн рублей

В этом году в Тамбове планируют организовать парк отдыха «Ласки» на территории Ласкового карьера. Из федерального бюджета на эти цели выделили 107 млн руб. Об этом сообщил мэр Максим Косенков в своем Telegram-канале.

Эскиз парка отдыха «Ласки» в Тамбове

Фото: предоставлено Максимом Косенковым

Парк планируется расположить на участке площадью 5,2 га рядом с Тамбовским государственным техническим университетом. В его состав войдут зоны для тихого отдыха, барбекю и катания на «ватрушках», событийная и смотровая площадки, скейт-парк (в перспективе), детская площадка. Также планируется сохранить действующую территорию для выгула домашних животных.

Глава города поручил в ближайшие две недели организовать обсуждение эскиза проекта с горожанами и учесть их мнение. После этого окончательный вариант планируется утвердить на общественном совете. Федеральное финансирование связано с тем, что проект благоустройства в прошлом году победил в рейтинговом голосовании всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды».

Прошлым летом сообщалось о планах властей Тамбова благоустроить микрорайон Цнинский за 126,3 млн руб.

Алина Морозова

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