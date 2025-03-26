Путин рассказал, где у России есть друзья

Президент России Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета «Движения первых», что у России много друзей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге. Во всем мире. И у нас друзей гораздо больше тех людей, которые нас на самом деле не очень понимают. И есть люди, которые на так называемом Западе, о котором мы сейчас упоминали, и есть люди, которые не понимают Россию. Но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Подобное заявление президент уже делал в 2023 году, выступая на концерте в Волгограде по случаю 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Владимир Путин заявил, что Россия вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. Но при этом отметил, что у России остается много друзей во всем мире, в том числе в Северной Америке и Европе.

Вчера Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству причислил литературу, кинематограф и музыку к союзниками России. «У России в союзниках не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник»,— сказал президент.

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