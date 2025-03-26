Двигавшийся задом грузовик насмерть сбил пенсионерку на Гражданском проспекте

Около половины первого дня 26 марта у дома 123-2 по Гражданскому проспекту 33-летний водитель грузовика Ford при движении задним ходом сбил 76-летнюю петербурженку, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По указанной статье водителю грузовика грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 11-летний школьник попал под колеса Toyota на Кантемировской улице. Он переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов