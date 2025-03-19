Школьник попал под колеса Toyota на Кантемировской улице

Около шести часов вечера 18 марта у дома 37 по Кантемировской улице 62-летний водитель Toyota Camry сбил 11-летнего школьника вне зоны действия пешеходного перехода, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. О полученных несовершеннолетним травмах пока ничего не сообщается. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на 41-м км автодороги «подъездной путь к морскому торговому порту "Усть-Луга"» столкнулись Chery Tiggo 4 и Lada Granta, за рулем которой был 50-летний водитель. Он скончался до приезда скорой помощи.

Андрей Маркелов