«Яковлев» начнет серийное производство самолетов МС-21

Росавиация провела выездную проверку качества и системы безопасности полетов компании «Яковлев». По результатам проверки авиастроительная компания получила от органа одобрение на серийное производство лайнера МС-21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«"Яковлев" получил новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации №ФАВТ-И-11. В разделе "Перечень разрешенных работ" помимо самолета SSJ-100 теперь указан самолет МС-21»,— сообщили ТАСС в пресс-службе «Яковлева».

МС-21 — среднемагистральный самолет нового поколения, способный перевозить от 163 до 211 пассажиров, оснащен отечественным двигателем ПД-14. Первая партия двигателей была передана для установки на МС-21 в конце февраля. Серийное производство лайнера запланировано на 2026 год.

В начале марта глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что первые полеты самолетов должны начаться в первой половине 2025 года. После этого начнутся сертифицированные испытания лайнеров.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Двигатели не собираются в полет».