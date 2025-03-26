Reuters: специалист DOGE по прозвищу Большие Яйца работал на киберпреступников

Самый известный из IT-специалистов, работающих на Департамент эффективности правительства, Эдвард Користайн одно время оказывал услуги крупной киберпреступной группировке, которая, в частности, занималась взломом правительственных серверов и преследованием сотрудника ФБР. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдвард Користайн

Фото: @EdwardCoristine Эдвард Користайн

Фото: @EdwardCoristine

Как следует из этих документов, господин Користайн, известный в сети своим прозвищем Большие Яйца, еще в средней школе (сейчас ему 19) создал компанию DiamondCDN, предоставляющую сетевые услуги. Одним из клиентов компании был коллектив EGodly, группа киберпреступников, которая публично благодарила компанию в ее канале в Telegram. Группировка прославилась кражей номеров мобильных телефонов, проникновением на почтовые аккаунты правоохранительных органов в нескольких странах мира, а также преследованием и кражей персональных данных (с последующим их распространением) сотрудника ФБР, занимавшегося расследованием ее деятельности.

Господин Користайн числится старшим советником двух официальных ведомств — Государственного департамента и Агентства по вопросам кибербезопасности и инфраструктурной безопасности. Больше всего он известен своей близостью к Илону Маску, который не далее как в феврале писал в X: «Большие Яйца просто потрясающий!»

Эксперты обеспокоены бывшими связями господина Користайна с киберпреступностью в первую очередь потому, что DOGE имеет широкий доступ к различным правительственным сетям и громадному массиву персональных данных госслужащих.

Виктор Буй