В Сочи суд признал 68-летнего местного жителя виновным в убийстве своего знакомого. Сочинца приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 18 сентября 2024 года обвиняемый и его знакомый находились в квартире фигуранта дела на улице Дмитриевой, где распивали спиртные напитки. Во время застолья гость оскорбил обвиняемого, из-за чего между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый дождался, пока его знакомый уснет, и нанес ему множественные удары топором в область головы и тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе расследования суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд назначил местному жителю наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«Ъ-Сочи» писал, что 58-летнего жителя Сочи осудили за убийство знакомого. В ходе ссоры фигурант дела нанес потерпевшему не менее восьми ударов топором по голове и телу.

Мария Удовик