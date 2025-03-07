В Тамбовской области могут построить школу за 750 млн рублей

В Тамбовской области объявили конкурс по выбору подрядчика для корректировки проекта и строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского района. Заказчиком работ выступает Верхнеспасская средняя школа. Начальная цена контракта — 750,4 млн. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источники финансирования — федеральный, областной и муниципальный бюджеты.

Подрядчику предстоит скорректировать проектную документацию и построить школу на 250 мест к 31 октября 2027 года. В рамках строительства необходимо оборудовать здание системами электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, оградить школу и озеленить территорию, обустроить наружное освещение.

Заявки на участие в торгах подаются до 24 марта. Итоги подведут 27 марта.

Егор Якимов