Киностудия «Союзмультфильм» подала иск к Казанской городской филармонии на 200 тыс. руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Союзмультфильм» требует от Казанской филармонии 200 тысяч за Чебурашку и Гену

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ «Союзмультфильм» требует от Казанской филармонии 200 тысяч за Чебурашку и Гену

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В январе киностудия выиграла суд в Ярославле против местного жителя, продававшего термоаппликации с Чебурашкой, а в феврале потребовала 200 тыс. руб. с индивидуального предпринимателя из Ростовской области. В марте сообщалось, что Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает четыре заявления «Союзмультфильма» к местным предпринимателям на общую сумму 500 тыс. руб. за нарушение прав на товарные знаки.

По данным сервиса Rusprofile, АО «Киностудия „Союзмультфильм“» зарегистрировано в Москве в 2021 г. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Генеральный директор — Борис Машковцев. Выручка компании за 2023 г. составила 663 млн руб., прибыль — 92 млн руб.

Подробнее читайте в материале «Чебурашка довел филармонию до суда».

Анар Зейналов