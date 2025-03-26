Чебурашка довел филармонию до суда

Киностудия «Союзмультфильм» подала иск к Казанской городской филармонии с требованием выплатить 200 тыс. руб. за незаконное использование изображений персонажей «Чебурашка» и «Крокодил Гена». Эксперт считает, что шансы концертной организации на победу в этом деле минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Союзмультфильм» требует от Казанской городской филармонии компенсацию в 200 тысяч рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ «Союзмультфильм» требует от Казанской городской филармонии компенсацию в 200 тысяч рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Татарстан зарегистрировал 20 марта исковое заявление трех юридических лиц: АО «Киностудия „Союзмультфильм“» (Москва), ООО «Союзмультфильм» (Москва) и АО «Киностудия „Союзмультфильм“» (Нижний Новгород) — к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Казанская городская филармония». Истцы требуют взыскать с ответчика 200 тыс. руб.

В пресс-службе «Союзмультфильма» «Ъ Волга-Урал» сообщили, что поводом для иска стало использование изображений персонажей «Чебурашки» и «Крокодила Гены» на сайте филармонии без согласия правообладателя.

«29.08.2023 на сайте с доменным именем kazanfil.ru был установлен и задокументирован факт незаконного использования путем демонстрации вышеуказанных объектов интеллектуальной собственности. МБУК „Казанская городская филармония“, которая осуществляет предпринимательскую деятельность на сайте kazanfil.ru, в целях извлечения прибыли и продвижения своих услуг использовала на рекламном плакате персонажей мультфильма и товарные знаки без получения предварительного разрешения от правообладателей», — рассказали в пресс-службе киностудии.

На запрос «Ъ Волга-Урал» о сути претензий в пресс-службе Казанской городской филармонии ответить не смогли.

«Союзмультфильм» активно защищает права на своих персонажей по всей России. В январе 2025 года киностудия выиграла суд в Ярославле против местного жителя, продававшего термоаппликации с изображением Чебурашки, а в феврале потребовала 200 тыс. руб. с индивидуального предпринимателя из Ростовской области. В марте сообщалось, что Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает четыре заявления «Союзмультфильма» к местным предпринимателям на общую сумму 500 тыс. руб. за нарушение прав на товарные знаки.

По данным «Ъ Кубань», только за 2024 год «Союзмультфильм» подал 163 исковых заявления к предпринимателям Краснодарского края. Сумма требований в среднем составляла 50 тыс. руб. Среди ответчиков оказались и крупные компании, например, АО «Тандер» (сеть «Магнит»).

АО «Киностудия "Союзмультфильм"» По данным сервиса Rusprofile, АО «Киностудия "Союзмультфильм"» зарегистрировано в Москве в 2021 году. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Генеральный директор — Борис Машковцев. Выручка компании за 2023 год составила 663 млн руб., прибыль — 92 млн руб. Киностудии принадлежит исключительное право на так называемую «Золотую коллекцию» фильмов, в которую входят мультипликационные фильмы «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Шапокляк» и «Чебурашка идет в школу».

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает, что шансы Казанской филармонии на победу в этом деле минимальны.

«В случае если филармония использовала на сайте персонажа известного советского мультфильма, выиграть данный спор будет крайне сложно», — пояснил эксперт.

По словам господина Зуйкова, некоторое недоумение вызывает то обстоятельство, что истец с названием «Союзмультфильм» был создан только в 2021 году. «Вероятно, этому юридическому лицу были переданы права на все мультфильмы студии или, как минимум, на часть исключительных прав», — отметил он.

Патентный поверенный предположил, что филармонии, возможно, удастся оспорить принадлежность прав именно этому недавно созданному истцу. Он подчеркнул, что в картотеке арбитражных судов содержится около 8 тыс. дел с участием этой киностудии.

«„Союзмультфильм“ регулярно подает иски о защите прав, особенно активно в последние несколько лет. При этом в большинстве случаев суды взыскивают компенсацию в пользу „Союзмультфильма“, однако в некоторых случаях уменьшают заявленную сумму. Но в данном случае размер заявленных требований невелик», — заключил эксперт.

Анар Зейналов