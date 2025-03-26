Акции «Русагро» упали более чем на 20% после обысков в офисах компании

Акций группы компаний (ГК) «Русагро» к 16:04 потеряли 20,37%, опустившись до 180,1 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи. Резкое падение бумаг зафиксировано на фоне обысков в офисах ГК. Сегодня, 26 марта, МВД сообщило о задержании основателя «Русагро» Вадима Мошковича. В тот момент акции агрохолдинга снизились на 19% — до 182 руб.

По состоянию на 16:07 акции замедлили падение и находились в пределах 181,86 руб. за бумагу (-19,6%). К 16:55 бумаги выровнялись до 192,5 руб. (-14,8%).

Источник, близкий к руководству компании, подтвердил «Ъ», что в ряде офисов ГК провели следственные мероприятия, после чего ее руководителей доставили в следственный департамент МВД для допросов. В белгородском офисе «Русагро» «Ъ» также рассказали, что у них проводились обыски.