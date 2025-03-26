Сторонник арестованного оппонента Эрдогана назначен заммэра Стамбула

Совет столичного муниципалитета Стамбула назначил депутата от Республиканской народной партии (РНП) Нури Аслана заместителем мэра турецкой столицы после отстранения от должности Экрема Имамоглу. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @nuriaslan_tr Фото: @nuriaslan_tr

Помимо господина Аслана свою кандидатуру также выдвинул Зейнель Абидин Окул, являющийся заместителем председателя Партии справедливости и развития (ПСР). В первом туре голосования кандидат от РНП получил 173 голоса против 123 голосов в поддержку кандидата от ПСР. Во втором туре Нури Аслан также набрал большинство голосов — 177 против 125 голосов. В третьем туре он также смог набрать 177 голосов против 125, что позволило ему занять пост заместителя мэра столицы.

Ранее занимавший должность Экрем Имамоглу был задержан 19 марта, он был мэром города с 2019 года. В его доме провели обыски, полиция также задержала еще около 100 человек. Господин Имамоглу считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подробнее о ситуации в Турции читайте в материале «Ъ» «Момент для удара Эрдоган выбрал идеально».