В Казани сотрудники исправительной колонии № 2 и УФСИН России по Республике Татарстан задержали ранее судимого мужчину, который пытался перебросить наркотики в колонию. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задержали рецидивиста, пытавшегося перебросить наркотики в колонию

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани задержали рецидивиста, пытавшегося перебросить наркотики в колонию

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе оперативных мероприятий на территории, прилегающей к промышленной зоне исправительной колонии № 2, с помощью служебной собаки был обнаружен полиэтиленовый сверток, замаскированный красной лентой. Внутри находились комкообразное вещество коричневого цвета и порошок белого цвета.

Экспертиза, проведенная экспертно-криминалистическим центром МВД по Республике Татарстан, установила, что изъятое вещество является гашишем массой 9,65 гр.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Артём Дергунов