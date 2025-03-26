В Казани задержали рецидивиста, пытавшегося перебросить наркотики в колонию
В Казани сотрудники исправительной колонии № 2 и УФСИН России по Республике Татарстан задержали ранее судимого мужчину, который пытался перебросить наркотики в колонию. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Татарстан.
В Казани задержали рецидивиста, пытавшегося перебросить наркотики в колонию
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе оперативных мероприятий на территории, прилегающей к промышленной зоне исправительной колонии № 2, с помощью служебной собаки был обнаружен полиэтиленовый сверток, замаскированный красной лентой. Внутри находились комкообразное вещество коричневого цвета и порошок белого цвета.
Экспертиза, проведенная экспертно-криминалистическим центром МВД по Республике Татарстан, установила, что изъятое вещество является гашишем массой 9,65 гр.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.