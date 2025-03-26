Владимир Зотов учредил три компании в Белгородской области

Владимир Зотов, бывший совладелец компании «Агро-Белогорье», учредил три новых юридических лица в Белгородской области: ООО «Аквамарин», ООО «Форель Белогорья» и ООО «Молочная компания "Белогорье"».Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зотов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Владимир Зотов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

ООО «Аквамарин», зарегистрированное 20 марта, специализируется на зрелищно-развлекательной деятельности. Единственным владельцем является господин Зотов. Гендиректор — Александра Удачина. Местное издание «Бел.ру» сообщало, что одноименный термальный комплекс на территории 7 га может появиться в Сосновке Белгородского района.

Зарегистрированное 25 марта ООО «Форель Белогорья» занимается рыбоводством. Доля Владимира Зотова в компании составляет 62,5%, Натальи Корольковой — 22,5%, Денису Юстицкому (также является гендиректором общества) принадлежат оставшиеся 15%. В этот же день учреждено ООО «Молочная компания "Белогорье"» с основным видом деятельности «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока». Большая часть уставного капитала принадлежит Виктору Зотову (60%), остальная доля — Наталье Корольковой (40%).

В середине ноября 2024 года крупнейший в России производитель сахара «Русагро» заявил о получении контроля над 100% долей белгородского агрохолдинга «Агро-Белогорья». До этого контрольный пакет акций принадлежал Владимиру Зотову.

Об участии Владимира Зотова в создании туристического кластера в Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова