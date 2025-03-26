Ударивший ногой другого спортсмена лыжник в Удмуртии отстранен от соревнований

15-летнего лыжника, который во время гонки ударил своего соперника ногой по голове во время соревнований в Якшур-Бодье, дисквалифицировали до конца соревновательного сезона 2024/2025, сообщил председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии (ФЛГУ) Максим Вылегжанин. Он добавил, что 15-летний спортсмен Георгий Филатов не сможет принять участие в эстафете «Быстрая лыжня», а также во Всероссийских соревнованиях имени Раисы Сметаниной.

«Спортсмен также предупрежден о том, что если подобная ситуация повторится, то дорога в сборную команду Удмуртии для него будет закрыта»,— написал председатель ФЛГУ.

Кроме того, господин Вылегжанин опроверг информацию о том, что Георгий Филатов требовал компенсацию за сломанные лыжи. Председатель ФЛГУ призвал общественность сдерживать эмоции и назвал недопустимыми резкие выражения про спортсмена и «требования крови».

Напомним, 24 марта в сети распространилось видео, где во время гонки «Быстрая лыжня» 15-летний подросток врезается в упавшего 13-летнего соперника, после чего наносит по нему удар ногой. Ситуацию взяло под контроль министерство спорта Удмуртии. президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала это «вопиющим инцидентом».