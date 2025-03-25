Минспорта Удмуртии взяло под контроль грубое поведение лыжника-подростка

Министерство спорта Удмуртии поставило на контроль ситуацию с «неспортивным поведением» одного из участников лыжных соревнований в Якшур-Бодье, где один из спортсменов ударил другого ногой по голове, сообщил во «ВКонтакте» глава ведомства Денис Парахин.

24 марта в сети распространилось видео, пишет ТАСС, где 15-летний представитель удмуртской команды Георгий Филатов во время гонки «Быстрая лыжня» врезается в упавшего 13-летнего соперника, после чего наносит по нему удар ногой.

«Данный случай с неспортивным поведением участника вызывает серьезную озабоченность. Мы взяли ситуацию под контроль и проведем анализ ситуации»,— написал господин Парахин. Министр добавил, что наставник спортсмена, допустившего грубость, должен «взять ситуацию в свои руки» и принять правильное решение относительно действий лыжника.

Ранее на ситуацию отреагировала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, назвав это «вопиющим инцидентом». «Президент федерации (Удмуртии Максим Вылегжанин.— "Ъ-Удмуртия") сказал, что они уже связывались с этими спортсменами и будут выносить одному из них, который так неспортивно поступил, какое-то наказание»,— заявила госпожа Вяльбе.

В ТАСС добавили со ссылкой на слова матери пострадавшего, что Георгий Филатов требовал от них компенсировать сломанную в результате удара лыжу.