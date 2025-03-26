СКР возбудил 408 дел о нападениях бездомных собак на людей в 2024 году

Следственный комитет России (СКР) представил данные о случаях нападения бездомных животных на людей: в 2024 году по фактам нападений было возбуждено 408 уголовных дел, в 2023-м — 185, в 2022-м — 78. Таким образом, за два года число случаев, «требующих уголовно-правовой оценки», увеличилось более чем в 6,5 раза, констатируют в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2025 году СКР зафиксировал нападения бездомных собак в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской и Пензенской областях. В сообщении ведомства говорится о необходимости принять «кардинальные решения», направленные на «искоренение» нападений животных на людей.

В частности, СКР предлагает не возвращать бездомных животных в среду обитания после отлова, усилить контроль за кинологическими клубами и частными заводчиками, а также чипировать домашних животных.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В случае если животное находится в приюте дольше установленного срока, его предлагается умерщвлять гуманным способом. Против инициативы выступали в Совете федерации. Дата первого чтения проекта еще не определена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба с одичалыми».

Полина Мотызлевская