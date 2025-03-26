Победитель клубного чемпионата мира по футболу может заработать $125 млн

Победитель первого в новом формате (с участием 32 команд) клубного чемпионата мира 2025 года может заработать $125 млн, сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA). Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

В FIFA заявили, что $2 млн будет выплачиваться за победы в матчах группового турнира, $7,5 млн — за участие в 1/8 финала, $13,125 — за участие в четвертьфинале, $21 млн — за участие в полуфинале. $30 млн получит клуб-финалист и $40 млн — победитель турнира.

Предусмотрены также выплаты за участие в турнире. Европейская команда, которая займет первое место в рейтинге, основанном на спортивных и коммерческих критериях, получит $38,19 млн. Европейская команда, которая займет последнее место в этом рейтинге, заработает $12,81 млн. Южноамериканские команды получат по $15,21 млн, команда из конфедерации Океании — новозеландский «Окленд Сити» — $3,58 млн, клубы из остальных частей света — по $9,55 млн.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 клуба. Европейских из них будет 12, в том числе победители Лиги чемпионов UEFA последних четырех сезонов — «Челси» (2021), «Реал Мадрид» (2022, 2024), «Манчестер Сити» (2023).

Подробнее о структуре призового фонда клубного чемпионата мира — в материале «Ъ» «FIFA заменила отпуск миллиардом»

Таисия Орлова