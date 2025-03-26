Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 36,1 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Тамбовской, Курской и Воронежской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 36,1 млн руб. О подобных случаях в Белгородской и Липецкой областях не сообщалось, следует из данных региональных управлений МВД.

В Белгородской области ущерб составил свыше 20,6 млн рублей: почти половину из них взяли в кредит. Среди пострадавших — 48-летняя жительница поселка Майский Белгородского района, которая искала подработку в сети. Женщина под диктовку мошенников установила на телефон приложение, открыла счет в банке и начала «инвестировать», перечисляя деньги на предоставленные счета.

В Воронежской области сумма ущерба — 13,3 млн руб. 54-летний инженер Научно-исследовательского института сообщил, что в конце февраля через мессенжер с ним связался якобы бывший руководитель и сообщил о некой проверке. Под видом правоохранительных органов мошенники угрожали обыском и убедили мужчину перевести все сбережения на их счета.

В Тамбовской области полиция сообщила о двух случаях дистанционного мошенничества с ущербом порядка 1,2 млн руб. Пострадали жители региона старшего возраста, получив сообщение «о родственнике в беде». В одном из инцидентов под предлогом оказания помощи дочери, попавшей в ДТП, злоумышленник завладел средствами женщины 1937 года рождения.

В Курской области студент потерял 1 млн руб. по классической схеме. Злоумышленник убедил 18-летнего парня в том, что в медицинском учреждении проходит корректировка данных, а по телефону нужно озвучить номер СНИЛС. Затем позвонил лжепредставитель портала госуслуг, испугавший утечкой данных, и сообщил, что на имя молодого человека неизвестные взяли кредиты. Предотвратить последствия было возможно только следуя инструкциям «правоохранителя» и «сотрудника Центрального банка», вынудивших отправить деньги на чужие счета.

На прошлой неделе жители Черноземья потеряли из-за дистанционных мошенничеств как минимум 32,5 млн руб.

Анна Швечикова