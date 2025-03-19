Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 32,5 млн рублей

За минувшую неделю жители Воронежской, Курской и Орловской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 32,5 млн руб. О подобных случаях в Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области ущерб составил 23,8 млн руб. Среди пострадавших — 30-летняя жительница Новоусманского района, которой пообещали пригнать автомобиль из США. На оплату машины, оформление различных документов и транспортные расходы она передала мошенникам более 2,7 млн руб.

В Курской области сумма ущерба — 7,1 млн руб. По классической схеме 68-летней и 77-летней курянкам звонили в мессенджере неизвестные от имени операторов связи. Сообщив о необходимости продления договора на оказание услуг связи, они запросили коды из входящих СМС.

В Орловской области полиция сообщила о нескольких случаях дистанционного мошенничества с ущербом порядка 1,6 млн руб. Например, жительнице Мценского района злоумышленники представлялись представителями различных организаций, в том числе и правоохранительных органов. После общения с ними женщина лишилась более 800 тыс. руб., переведя их на «безопасный счет».

На прошлой неделе жители Черноземья потеряли из-за дистанционных мошенничеств как минимум 45 млн руб.

Анна Швечикова