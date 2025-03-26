Жертвами дистанционных мошенников в Уфе в основном становятся педагоги и медики

В 2024 году жертвами интернет-мошенников по большей части становились сотрудники медицинских и образовательных организаций, сообщил начальник управления МВД по Уфе Ильгиз Байсурин.

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Преступления были совершены в отношении 127 сотрудников школ, колледжей, техникумов, вузов и детских садов, общая сумма причиненного ущерба составила около 100 млн руб. Жертвами мошенников стал 151 медработник, сумма ущерба составила 106 млн руб., сообщил руководитель ведомства.

Ильгиз Байсурин отметил, что в образовательных и медицинских учреждениях полицейские регулярно проводят профилактические встречи с трудовыми коллективами, однако это не приносит желаемого результата. Так, в прошлом году потерпевшими по таким уголовным делам стали 12 сотрудников и 51 студент УУНиТ, девять сотрудников и 21 студент БГМУ, по восемь медработников Больницы скорой медицинской помощи, ГКБ №8 и ГКБ №13, семь сотрудников Республиканской клинической больницы.

Число преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, за год выросло более чем на четверть. Рост числа мошенничеств наблюдается на протяжении последних нескольких лет: в 2021 году было зарегистрировано 5,2 тыс. таких преступлений, а в 2024 году — 10 тыс. Размер причиненного ими ущерба в прошлом году превысил 1,4 млрд руб., отметил Ильгиз Байсурин.

Наталья Балыкова