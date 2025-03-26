90% разлитых в результате ДТП нефтепродуктов собрали на трассе в Удмуртии

Дорожники ликвидировали разлив нефтепродуктов на 90% после ДТП на трассе у села Юськи, сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии. Застывший материал из кювета и прилегающей территории ночью собрали сотрудники «Удмуртавтодорстроя». Утром работы продолжились.

«Поврежденную в ДТП бочку планируют повернуть и поставить параллельно дороге, чтобы максимально расширить проезжую часть. Решение о ее транспортировке будет принято сегодня. Важно, чтобы оставшийся в ней материал застыл и не создавал рисков повторного разлива»,— говорится в сообщении регионального миндортранса.

Напомним, утром 25 марта нефтевоз, перевозивший 20 т груза, опрокинулся в результате ДТП на трассе около села Юськи в Завьяловском районе. Специалисты минприроды Удмуртии проведут отбор почвы после сбора застывших нефтепродуктов.