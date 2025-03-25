На месте разлива нефти в Завьяловском районе Удмуртии отберут пробы почвы

На месте разлива нефтепродуктов в районе села Юськи специалисты министерства природных ресурсов Удмуртии проведут отбор проб почвы, сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас на месте работают спасатели. Отбор проб начнется после завершения их работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«Специалисты выехали на место. Проведем отбор проб почвы. Так как полномочия по контролю объекта возложены на Росприроднадзор, еще утром в 6:16 мы передали информацию оперативному дежурному. Как сообщают коллеги, их специалисты также выехали»,— прокомментировала ситуацию и.о. министра природных ресурсов Роза Аснанова.

Напомним, утром 25 марта нефтевоз, перевозивший 20 т груза, опрокинулся в результате ДТП на трассе около села Юськи в Завьяловском районе Удмуртии. Из-за аварии частично произошел разлив нефти.