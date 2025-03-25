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Частичный разлив нефти произошел на трассе в Удмуртии из-за ДТП с грузовиком

Нефтевоз, перевозивший 20 тонн груза, опрокинулся в результате ДТП утром 25 марта на трассе около села Юськи в Завьяловском районе Удмуртии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Сообщение о дорожной аварии поступило около 05:18.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В районе аварии частично произошел разлив нефти. Предварительно, пострадавших нет. Организовано реверсивное движение. По факту аварии проводится проверка. К ликвидации ДТП привлечено 18 человек, девять единиц техники.