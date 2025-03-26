Сборная России по футболу сыграет с командой Ирана 6 октября

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана 6 октября. Об этом сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, слова которого приводит агентство Tasnim News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сборная Ирана по футболу располагается на 18-й строчке рейтинга FIFA из 210, национальная команда России — на 34-й.

Сборная Ирана шесть раз принимала участие в чемпионате мира по футболу. Во вторник, 25 марта, иранцы вничью сыграли с командой Узбекистана (2:2) в матче отборочного турнира на мировое первенство 2026 года и квалифицировались в финальную часть.

В 2023 году сборные России и Ирана провели товарищеский матч в Тегеране. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Таисия Орлова