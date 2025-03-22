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Старший сын Янины Копайгородской стал временным опекуном младших детей

Старший сын жены бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской Давид взял под временную опеку, до 17 мая, своих младших братьев и сестер, так как их родители находятся в следственном изоляторе по делу о коррупции. Об этом сообщила ТАСС адвокат Елизавета Меткина.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суд по ходатайству следователей изменил меру пресечения для Янины Копайгородской с домашнего ареста на заключение под стражу по обвинению в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате. Ей также инкриминируется давление на свидетеля. Адвокат подчеркнула, что суд не учел статус многодетной матери и участие Янины Копайгородской в специальной военной операции.

У Янины Копайгородской пятеро детей, включая годовалых двойняшек. Перед судебным заседанием 6 марта она заявила, что в случае ее ареста детей могут отправить в детский дом.

По версии правоохранительных органов, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил от предпринимателя из Сочи взятку в особо крупном размере. Она заключалась в предоставлении услуг имущественного характера на сумму свыше 43 млн руб. и сопровождалась вымогательством. Взамен чиновник должен был обеспечить бизнесмену благоприятные условия для развития коммерческой деятельности и покровительство.

Супруги Копайгородские были задержаны осенью 2024 года. В ходе расследования проведено более 50 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, изъяты наличные средства, ценности и документы. Обвиняемые не признают вину.

Лия Пацан

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