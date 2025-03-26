Мишустин попросил поскорее принять закон о ветеранах боев в Курской области

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к депутатам Госдумы с просьбой ускорить принятие поправок к закону о ветеранах, касающихся участников боев в Курской области. Он также напомнил о действующих льготах для участников специальной военной операции. Об этом премьер заявил во время ежегодного отчета правительства в Госдуме сегодня, 26 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, которые выполняют задачи в Курской области. Рассчитываю, что вы, уважаемые депутаты, ускорите его принятие»,— сказал председатель правительства.

Напомним, законопроект, позволяющий наделять статусом ветерана боевых действий военных и силовиков, которые отражали атаку ВСУ в приграничных регионах России, прошел первое чтение в нижней палате 19 марта. Инициатива, внесенная в Госдуму правительством 28 февраля, необходима для создания условий, которые обеспечат ветеранам «достойную жизнь», «почет и уважение в обществе», отмечалось в пояснительной записке к документу.

Во время выступления в Госдуме Михаил Мишустин напомнил об уже действующих льготах для участников СВО. Например, сейчас военнослужащим помогают пройти переобучение и переквалификацию, для них установлены налоговые льготы, их детям предоставляются бесплатные путевки на отдых и оздоровление, а также квоты при поступлении в вузы. Для ветеранов боевых действий, добавил господин Мишустин, в прошлом году также упростили получение ежемесячной денежной выплаты.

Божена Иванова