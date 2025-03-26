На СВО погиб серебряный призер Паралимпиады Александр Работницкий

Завоевавший серебро Паралимпийских игр в Токио Александр Работницкий погиб в зоне военной операции. Об этом сообщила Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛсИН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Работницкий

Фото: Паралимпийский комитет России Александр Работницкий

Фото: Паралимпийский комитет России

Спортсмену был 31 год, он погиб 23 марта. Место и обстоятельства его гибели не приводятся. «Саша отстаивал честь России на различных международных соревнованиях, становясь победителем и призером»,— сказано в пресс-релизе ВФСЛсИН.

Александр Работницкий был заслуженным мастером спорта. Также завоевал золото на чемпионате мира в 2019 году в беге на 1500 м в классе T20 (под эту категорию подпадают спортсмены с нарушениями интеллекта).

В декабре 2024 года в зоне СВО погиб бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, ранее осужденный по делу о наркотиках.