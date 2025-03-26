Во Владикавказе точку в споре между застройщиком и УК поставит суд

Управляющая компания «Цемесская бухта» продолжит требовать через суд от застройщика Алана Кокоева из Владикавказа, возмещение расходов на устранение недостатков многоквартирного дома в Новороссийске. Новое судебное заседание по делу назначено на 14 мая 2025 года, сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на решение ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жильцы дома №17 по улице Лейтенанта Шмидта обратились с жалобами на протечки, трещины и другие дефекты в июне 2022 года. В мае того же года после сильного ветра обрушилась фасадная отделка здания. Владельцы квартир потратили около 154 тыс. руб. на ремонтные работы, но застройщик отказался их возместить, ссылаясь на отсутствие гарантийных обязательств в договорах купли-продажи. По его словам, дом был построен без привлечения средств дольщиков и не подпадает под действие закона № 214-ФЗ. Застройщик также предоставил заключение экспертизы ООО «Независимый межрегиональный центр экспертиз», подтверждающее соответствие дома требованиям технических регламентов.

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания 28 июня 2023 года отказал в удовлетворении иска управляющей компании, указав на истечение двухлетнего срока исковой давности. Срок начал исчисляться с 2017 года — момента приобретения квартир, а иск был подан только в январе 2023 года. УК обжаловала решение суда первой инстанции, но Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр.

Николай Аксенов