Семьи в РФ получили 14,5 млн сертификатов на маткапитал с запуска программы

Российские семьи получили около 14,5 млн сертификатов на материнский капитал с момента запуска программы в 2007 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Продолжилось предоставление материнского капитала — шестой год подряд он назначается уже сразу при рождении первенца. С 2022 года вернулись к его индексации по фактической инфляции, становится больше возможностей его применения»,— сказал господин Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства за 2024 год.

В октябре прошлого года программу маткапитала, которая должна была завершиться в 2026 году, продлили до 2030-го. За дополнительные четыре года, по подсчетам Минтруда, получить сертификаты смогут еще 3,2 млн семей — это потребует от федерального бюджета 2,7 трлн руб.

Сейчас при рождении первого ребенка от государства выдается 630 тыс. руб. Еще 200 тыс.— при рождении второго. Если при рождении первенца маткапитал не оформлялся, то размер капитала за второго ребенка составит 800 тыс. руб.