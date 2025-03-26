Суд отклонил иск мэрии Новороссийска о сносе вышки у Пионерской рощи

Администрация Новороссийска обжалует решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу о сносе вышки сотовой связи. Суд не удовлетворил требования муниципалитета к ООО «Южные Башни» о демонтаже объекта, расположенного на пересечении улиц Пионерской и Молодежной вблизи особо охраняемой природной территории «Пионерская роща», пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Новороссийск» Фото: «Ъ-Новороссийск»

ООО «Южные Башни» зарегистрировано в Кисловодске Ставропольского края в 2008 году. Компания специализируется на аренде и управлении недвижимым имуществом. Бенефициаром является Азрет-Али Борисович Каракотов. По итогам 2023 года чистая прибыль организации составила 860 тыс. руб.

Согласно материалам дела, 28 ноября 2022 года администрация Новороссийска заключила с ООО «Южные Башни» договор на размещение объекта связи сроком до 25 ноября 2032 года. Однако уже 21 декабря 2022 года муниципалитет расторг соглашение, объяснив решение разработкой концепции развития телекоммуникационной инфраструктуры города.

На следующий день компания получила уведомление о досрочном прекращении договора с требованием за три дня восстановить первоначальное состояние участка. Проверка, проведенная 5 июня 2024 года, показала, что вышка продолжает находиться на этой территории.

В ответ «Южные Башни» подали встречный иск, требуя признать недействительным уведомление о расторжении договора. Компания указала на отсутствие правовых актов, подтверждающих существование упомянутой концепции развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также на отсутствие нарушений со своей стороны.

Арбитражный суд первой инстанции поддержал позицию ООО «Южные Башни», отказав в удовлетворении требований городской администрации. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу мэрии 2 апреля 2025 года.

Вячеслав Рыжков