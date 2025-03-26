«Сейчас наша команда способна на большие свершения»

Сборная России по футболу одержала очередную победу в товарищеском матче. На этот раз команда Валерия Карпина крупно обыграла Замбию со счетом 5:0. Встреча проходила в Москве на стадионе «Динамо». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Начиналось все ярко и позитивно, причем это касается не только шоу перед началом матча, где рокеры со всей России исполнили знаменитую песню группы «Парк Горького» Moscow Calling. Российские футболисты тоже выдали игру в стиле рок-н-ролл, причем темп сразу взяли очень серьезный. Можно, конечно, покритиковать Замбию, но все и до стартового свитка понимали, что эта команда не самая сильная. Так что гол Максима Глушенкова на восьмой минуте встречи болельщики и комментаторы восприняли как должное.

Но, несмотря на столь яркое начало, следующего мяча от cборной России пришлось ждать аж до конца первого тайма. Зато потом пошло как надо. Сразу после перерыва Максим Глушенков забил два мяча, оформив хет-трик, чем привел в восторг трибуны. Кстати, явка на игру с Замбией была посерьезней, нежели на встречу с Гренадой. На трибунах собралось около 20 тыс. человек — для товарищеской игры, мягко говоря, неплохо. И восхищались работой игроков сборной в этот день не только болельщики. Эксперты в этот раз тоже не стеснялись, хотя к предыдущему матчу с Гренадой возвращались. Экс-игрок сборной страны Игорь Колыванов даже Артема Дзюбу помянул: «В первом матче первые полчаса у нас вся команда на Дзюбу играла. Может быть, если бы мы вышли без него, именно таким составом, то вполне возможно, что и там такая же игра была бы. Но однозначно игра очень хорошо смотрится — такой азарт в глазах».

Во втором тайме футболисты Замбии прилично подустали. В конце встречи они практически забыли про атаку, так что игра шла в одни ворота. Поэтому итоговый счет 5:0 вполне закономерен. Отдельно хочется отметить тот факт, что наши футболисты, несмотря на счет, не останавливались до финального свистка. Главный тренер сборной Валерий Карпин остался доволен: «Отдача, желание выполнить установку, дисциплина — все это было так же, как и в матче с Гренадой. Получался прессинг. Когда не получался или когда команда соперника выходила из-под прессинга на своей половине поля, позиционная оборона тоже работала. В первом тайме я вообще ни одного удара не вспомню. Можно сказать, что с этой точки зрения идеальная игра. И по поводу ожиданий, что Замбия может лучше или должна быть лучше, наверное, многое зависит и от уровня сопротивления».

Казалось, что такая сборная могла бы обыграть и соперника посерьезней, причем значительно. А ведь еще не было многих легионеров. Так что сейчас, по ощущениям, конечно, наша команда способна на большие свершения. Хотя кто знает, может быть, на фоне других спарринг-партнеров все будет иначе. Но об этом начнем рассуждать, когда в нашу жизнь вернутся официальные матчи. Пока же ждем июня — следующими соперниками сборной будут команды Нигерии и Белоруссии.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов