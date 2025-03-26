В День Победы в Казани устроят праздничный фейерверк. Об этом сообщили на XXXVII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани запустят салют на 9 мая

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани запустят салют на 9 мая

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В феврале на сайте антикоррупционной экспертизы было опубликовано постановление о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Среди мероприятий в документе предусматривался запуск в Казани праздничного салюта, проведение акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате, «Парад у дома ветеранов» и другие общегородские и районные мероприятия. В 2025 году в Татарстане также установят четыре новых памятника в рамках Года защитника Отечества и 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

В 2024 году праздничный фейерверк на 9 Мая в Казани был отменен.

Дарья Сайфиева