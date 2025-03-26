«Башкиравтодор» обязали компенсировать вырубленные для трассы М-7 деревья

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не стал снимать с АО «Башкиравтодор» обязанность высадить 758 деревьев в качестве компенсации за насаждения, вырубленные для строительства участка трассы М-7 в Илишевском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в декабре 2022 года генподрядчик строительства АО «ДСК «Автобан» заключил договор субподряда с АО «Башкиравтодор», по которому дорожная компания должна была построить участок трассы М-7 в объезд населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Для этого «Башкиравтодор» запросил у нескольких муниципалитетов разрешения на вырубку деревьев, в том числе на территории Сюльинского сельсовета Илишевского района. Администрация поселения разрешила вырубку 379 деревьев на условиях безвозмездной передачи 97 кубометров вырубленной древесины и компенсационной высадки в двукратном размере.

По мнению администрации сельсовета, «Башкиравтодор» спилил деревья и кустарники, но обязательства по компенсационной высадке не исполнил, что стало поводом для иска.

Арбитражный суд Башкирии ранее удовлетворил требования Сюльтинского сельсовета. Не согласившись с решением, «Башкиравтодор» обратился с апелляционной жалобой. В ней компания утверждала, что является ненадлежащим ответчиком по спору из-за того, что всего лишь исполняла работы по договору с «Автобаном». Апелляционная коллегия выяснила, что заявление о разрешении вырубки подавалось самим «Башкиравтодором».

Как сообщал «Ъ-Уфа», претензии к «Башкиравтодору» в связи с отказом компенсировать вырубку деревьев возникли у нескольких поселений Илишевского района. В общей сложности они требуют высадить 27 тыс. деревьев. Удовлетворения требований добился Кадыровский сельсовет, по пяти спорам идут разбирательства в арбитражном суде Башкирии.

Идэль Гумеров