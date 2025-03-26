Трамп рассказал, какие страны почти полвека «обдирали» США

Страны ЕС оказались хуже врагов для США, заявил Дональд Трамп в интервью Newsmax. Глава Белого дома обвинил другие государства в том, что те 45 лет «обдирали» США, в то время как Вашингтон был мягким и слабым. Похожим образом, по мнению господина Трампа, вел себя и Китай. Президент США добавил, что из-за этого долг страны достиг $36 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Но часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили»,— сказал Дональд Трамп.

Президент США также добавил, что пришло время вернуть часть этих денег — может быть, большую часть.

6 марта Дональд Трамп приостановил действие тарифов на продукцию из Канады и Мексики до 2 апреля, но уточнил, что после истечения этого срока исключений не будет.

Пошлины в размере 25% на импорт канадских и мексиканских товаров в США господин Трамп ввел 4 марта. Также с 10% до 20% были подняты тарифы на продукцию из Китая. После чего Оттава и Пекин ввели ответные 25-процентные и 15-процентные пошлины на товары из США.

Подробнее о тарифах — в материале «Ъ» «Торговая война с собой и миром».